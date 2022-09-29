Правительство Финляндии уточнит детали решения о новом пограничном режиме с РФ.

Финские власти планируют закрыть государственную границу для россиян. Ограничения для туристов из России вступят в силу с 29 на 30 сентября.

Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

"Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в четверг вечером, если только правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13:00, не изменит график, который уже был предварительно согласован", - говорится в сообщении.

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Если решение примут, то пересечь границу не смогут даже россияне с Шенгенскими визами.

Отмечается, что 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию, границу пересекли около 5 тысяч россиян.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих запаса для войны с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, прибывших по мобилизации россиян без подготовки отправляют в подразделения на линии соприкосновения. 28 сентября советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мобилизацию в РФ, отметил, что Путин планирует воевать "силами старых и офисного планктона".

29 сентября в Госдуме РФ заявили, что россиянам, которые состоят на воинском учете нельзя выезжать за пределы страны. Решение приняли после того, как россияне массово бросились из страны из-за мобилизации.

Вместе с тем, по подсчетам ФСБ, в первые дни объявленной мобилизации сотни тысяч российских мужчин покинули родину, выехав на территорию дружественных к России стран. Большие очереди беглецов наблюдаются, в том числе, на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.

Глава МВД Казахстана отметил, что с дня объявления частичной мобилизации в Российской Федерации в страну въехали 98 тысяч россиян.

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