Россия подтвердила, что нанесла удар по Львову 'Орешником'

Там заявили, что нанесли удар этой ракетой, чтобы отомстить за якобы удар по резиденции на Валдае.

Во время атаки по Львову в ночь на 9 января российские войска применили баллистическую ракету "Орешник".

Об этом заявило Минобороны РФ и добавило, что нанесло удар этой ракетой в ответ на атаку по резиденции российского диктатора Владимира Путина, которую якобы несколько дней назад провела Украина.

Напомним, разведка США выяснила, что Украина не атаковала резиденцию Путина, как об этом объявил Кремль.

Удар по Львову

Поздно вечером 8 января во Львове во время воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов. Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил взрывы.

Позже глава Львовской областной военной администрацииМаксимКозицкий сообщил, что на Львовщине россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры.

Ночью в Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ отмечали, что объекты инфраструктуры во Львове были атакованы в 23:47.

"Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тыс. км в час по баллистической траектории", – уточнили военные.

Утром начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что Россия осуществила пуски с полигона "Капустин Яр". Тогда он отмечал, что в настоящее время вся информация уточняется, в частности относительно типа ракеты, которая летела на Львов.

