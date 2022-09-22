Россиянин вовремя понял, что не хочет становиться "пушечным мясом",

В России началась, как заявил Путин, частичная мобилизация. Однако не все горят желанием умереть на войне. В Благовещенске россиянин настолько не хотел служить, что выпрыгнул из окна военкомата.

Как сообщают российские СМИ, мужчина прыгал из окна второго этажа.

Так, один из мобилизируемых сбежал из военкомата в Благовещенске. Россиянин понял, что едва ли его выпустят из здания, а потому выпрыгнул со второго этажа. Мужчине удалось сбежать, теперь его разыскивают.

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Мобилизация в РФ: что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

В то же время в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результатов их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство. В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что сейчас именно Украина удерживает инициативу на передовой.