Захватчики пытаются закрепиться в Дроновке, - DeepState

Российские захватчики прибегают к многочисленным попыткам закрепиться в селе Дроновка Северской городской общины Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.
В частности, украинские операторы дронов продемонстрировали видео поражения российских оккупантов в Дроновке.
"В населенном пункте давно фиксируется враг с многочисленными попытками закрепиться. Силы Обороны ведут постоянные поисковые работы в селе и пытаются уничтожать врага, но количественное превосходство противника сказывается", - говорится в сообщении.
Война в Украине - последние новости с фронта
Как сообщал УНИАН, 23 декабря Генеральный штаб ВСУ заявил о выходе украинских защитников из города Северск, но в районе города продолжаются тяжелые бои. В частности, захватчики имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике. Несмотря на существенные потери, захватчики продолжают активные наступательные действия. В то же время, город остается под огневым контролем украинских воинов.