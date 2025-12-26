Захватчики пытаются закрепиться в Дроновке, - DeepState

Украинские защитники пытаются уничтожать оккупантов, но их количественное преимущество сказывается.

Российские захватчики прибегают к многочисленным попыткам закрепиться в селе Дроновка Северской городской общины Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.

В частности, украинские операторы дронов продемонстрировали видео поражения российских оккупантов в Дроновке.

"В населенном пункте давно фиксируется враг с многочисленными попытками закрепиться. Силы Обороны ведут постоянные поисковые работы в селе и пытаются уничтожать врага, но количественное превосходство противника сказывается", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Генеральный штаб ВСУ заявил о выходе украинских защитников из города Северск, но в районе города продолжаются тяжелые бои. В частности, захватчики имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике. Несмотря на существенные потери, захватчики продолжают активные наступательные действия. В то же время, город остается под огневым контролем украинских воинов.

