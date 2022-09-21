Украинские защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина удерживает инициативу на передовой.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование", - подчеркнул Зеленский.

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"Хочу сегодня особо отметить 81 отдельную десантно-штурмовую бригаду за смелость при освобождении населенных пунктов в Донецкой области, а также 93 отдельную механизированную бригаду за героическую оборону Бахмута и Соледара. Благодарю Вас. Спасибо всем нашим героям", - заявил президент.

Напомним, также Зеленский рассказал можно ли защитить Харьков от ракет оккупантов. Президент заверил, что международные партнеры хотят нам помочь в решении этого вопроса.

Также глава государства заверил, что Украина может найти деньги для того, чтобы сделать безопаснее небо над Харьковом.

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