Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина удерживает инициативу на передовой.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.
"Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование", - подчеркнул Зеленский.
"Хочу сегодня особо отметить 81 отдельную десантно-штурмовую бригаду за смелость при освобождении населенных пунктов в Донецкой области, а также 93 отдельную механизированную бригаду за героическую оборону Бахмута и Соледара. Благодарю Вас. Спасибо всем нашим героям", - заявил президент.
Напомним, также Зеленский рассказал можно ли защитить Харьков от ракет оккупантов. Президент заверил, что международные партнеры хотят нам помочь в решении этого вопроса.
Также глава государства заверил, что Украина может найти деньги для того, чтобы сделать безопаснее небо над Харьковом.