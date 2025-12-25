Кто станет избранницей Тараса Цымбалюка: финал шоу 'Холостяк-14' уже скоро

Финальная неделя проекта начнется с неожиданной задачи.

Появились новые подробности того, что ждет зрителей в финальном выпуске 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого является украинский актер Тарас Цымбалюк.

"Холостяк" 2025 - финал

Как говорится в новом анонсе проекта, финальная неделя начнется с неожиданной задачи от ведущего Григория Решетника. Настя, Надин и Ирочка узнают, что имеют возможность провести с Тарасом один день, разделенный на три части: завтрак, обед и ужин. Но формат свиданий заставит каждую из них сделать непростой выбор.

"Девушкам придется решить, что для них важнее: больше времени вместе с "холостяком" и собственная идея свидания, или меньше времени, но без хлопот и с готовой идеей, точно понравившейся Тарасу. У каждого решения будут свои последствия - и для девушек, и для самого "холостяка", - отмечается в сообщении.

В финале дня все героини соберутся вместе, и Тарас простится с одной из них в шаге от главного решения. Зрители наконец-то узнают, кто станет его избранницей.

На опубликованном видео-анонсе Цымбалюк признается одной из девушек:

"Я очень волнуюсь…С тобой я реально чувствовал, как во мне зажигается что-то новое… Я хочу, чтобы это стало началом нашей истории".

