РФ резко увеличила экспорт сжиженного нефтяного газа в ряд стран: Reuters озвучило список

Крупнейший покупатель российского сжиженного газа в регионе - Афганистан.

Россия почти удвоила экспорт сжиженного нефтяного газа (LPG) с января по ноябрь в бывшие советские республики Центральной Азии и Афганистана - до 1,016 млн метрических тонн.

Агентство Reuters пишет, что в Москве были вынуждены переориентировать поставки сжиженного нефтяного газа из Европы, которая в декабре 2024 года ввела ограничения на импорт LPG из России из-за войны в Украине.

По словам трейдеров, поставки в Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан сейчас составляют около 36% от общего экспорта LPG Россией.

Видео дня

Крупнейший покупатель российского сжиженного газа в регионе - Афганистан. Поставки российского LPG в страну, включая поставки от KazRosGaz, совместного предприятия с Казахстаном, выросли за первые 11 месяцев года в 1,5 раза - до 418 000 тонн. Это произошло (по крайней мере, частично) за счет снижения поставок из Ирана, который находится под санкциями США.

Справка УНИАН. Сжиженный нефтяной газ - очищенны и подготовленный нефтяной газ, переведенный под воздействием высокого давления в жидкостное состояние для облегчения хранения и перевозки. LPG состоит главным образом из тяжелых газов пропана и бутана и незначительного количества ненасыщенных углеводородов.

Экспорт российских энергоресурсов - главные новости

Ранее стало известно, что экспорт сжиженного природного газа (LNG) из России в январе-октябре этого года уменьшился на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. Это произошло даже несмотря на рекордные объемы поставок в октябре, в частности в Китай.

Сообщалось также, что спустя почти четыре года после начала полномасштабной войны страны Евросоюза продолжают каждый месяц вкладывать более миллиарда евро в военные нужды Москвы, закупая российский газ и нефть.

Вас также могут заинтересовать новости: