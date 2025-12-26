Отмечает, что атаки РФ идут на железнодорожную ветку Киев-Ковель.

Россия целенаправленно атакует железнодорожную ветку Киев-Ковель, чтобы остановить работу этого логистического звена Украина-Польша.

Об этом в своем Телеграм-канале написал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он отметил, что два дня назад "Шахеды" атаковали поезд, затем - ремонтную бригаду, а также железнодорожный мост, локомотивное депо.

Видео дня

"Все эти атаки идут на железнодорожную ветку Киев-Ковель. Задача противника остановить работу этого логистического звена Украина-Польша. Атаки будут продолжаться", - отмечает "Флэш".

Он отмечает, что хоть "Шахеды" заходят из РФ, но они управляются с территории Республики Беларусь.

"Чтобы потом все не охали и ахали, как на мосту в Маяках (речь идет об обстреле россиянами моста в районе села Маяки в Одесской области, который имеет ключевое значение для всего юга для Измаила, Рени - УНИАН), надо защищать РЭБ и зенитными дронами эту железнодорожную ветку", - подчеркнул "Флэш".

По его словам, надо средствами РЭБ официально подтверждать работу пунктов управления "Шахедами" из Беларуси и выносить потом это все на СНБО.

Он отметил, что до момента защиты этой ветки поезда, грузы и пассажиры находятся в зоне риска.

Атака на железную дорогу - что известно

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал сегодня, 26 декабря, что следствием атаки беспилотниками является повреждение Львовской железной дороги по станции "Ковель" на Волыни.

По его словам, повреждены локомотив и грузовой вагон, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо. Работники "Укрзализныци" ликвидируют последствия.

