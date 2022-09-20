Это не действия уверенного государства и это не показатель силы, считают в Белом доме.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия будет использовать фейковые "референдумы" как основу для аннексии оккупированных территорий Украины – сейчас или в будущем.

Как он отметил во время брифинга, США никогда не признают присоединение ни одной из частей Украины.

"Мы знаем, что эти референдумы будут манипуляционными. Мы знаем, что Россия будет использовать эти позорные референдумы как основание для аннексии этих территорий, сейчас или в будущем. Если это произойдет, США никогда не признают присоединение ни одной из частей Украины", – сказал он.

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Салливан подчеркнул, что США сделают все, чтобы Россия поплатилась за свои действия.

"Мы будем с нашими партнерами прилагать все усилия для того, чтобы Россия поплатилась за это, и предоставить историческую поддержку Украине. Мы знаем, что президент Путин, вероятно, объявит о мобилизации, что является отражением его войны в Украине. Это не действия уверенного государства, это не показатель силы, напротив, и США с союзниками окажут необходимую помощь украинскому народу", – добавил он.

"Референдум" в "ЛНР", "ДНР " и Херсонской и Запорожской областях: что стоит знать

Как писал УНИАН, оккупанты собрались устроить фейкове голосование на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября. Сообщают, что голосование на референдумах, вероятно, будет как очным, так и заочным – по почте.

Оккупанты заявляют, что официальные результаты псевдоголосований они обнародуют 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" могут направить официальный запрос на вступление в состав России".

Днем ранее главарь "ДНР "Денис Пушилин обратился к главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику с предложением объединить усилия для подготовки к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины в состав РФ.

Гауляйтер Владимир Сальдо, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в Херсонской области, также заявил о проведении "референдум" относительно вхождения в состав Российской Федерации. Аналогичное объявление сделал глава фейковой администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Центризбирком Российской Федерации собирается организовать участки для голосования на "референдумах" в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях на территории Российской Федерации, заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

Глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай считает, что если Россия организует и проведет "референдум" на оккупированных территориях Луганской области, это откроет путь к всеобщей мобилизации в России.

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