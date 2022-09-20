Очень многое будет зависеть от международной помощи, прежде всего боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также антироссийских санкций.

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что у России хватит военного потенциала для ведения войны в Украине по меньшей мере до лета 2023 года

Об этом говорилось в его интервью Kyiv Post.

Скибицкий добавил, что его прогнозы базируются на статистических данных и основываются на том, какие группировки действуют против Украины и сколько у РФ есть запасов и резервов.

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"Очень многое будет зависеть от международной помощи, прежде всего боеприпасами, вооружением и военной техникой. Также от тех санкций, которые уже действуют и последующем будут введены против Российской Федерации. На сегодня санкции очень эффективно работают против военно-оборонного комплекса РФ. В первую очередь санкции касаются производства ракетного вооружения, и мы четко уже видим результаты", - подчеркнул представитель разведки.

По его словам, ГУР постоянно отслеживает, сколько страна-агрессор производит нового вооружения.

"В частности "Калибров", "Искандеров", крылатых ракет, применяемых против нашего государства. Санкции действуют – но потенциала Российской Федерации еще хватит как минимум до лета следующего года. В дальнейшем все будет зависеть от тех факторов, что я назвал, но ресурс у России тоже исчерпывающийся. Мы постараемся нанести такие потери, чтобы враг понял, что дальнейшие боевые действия станут для него крахом", - подытожил Скибицкий.

Как ранее сообщалось, России не хватает людей для отправки на войну, а потому там проводят "внутреннюю самомобилизацию".

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