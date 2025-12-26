В Киеве 'на горячем' задержали киллера при попытке застрелить офицера ГУР

За физическую расправу над офицером ему обещали $50 тыс. и легализацию в одной из стран Евросоюза.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила заказное убийство офицера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

По результатам многоэтапной спецоперации в Киеве разоблачен агент ФСБ, который пытался ликвидировать украинского разведчика в центре столицы, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали киллера "на горячем", когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР в одном из заведений.

Как установило расследование, покушение на убийство совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны. Россияне завербовали молодого человека на его Родине, когда он искал легкие заработки в Телеграмм-каналах.

В спецслужбе проинформировали, что по инструкции россиян агент, выдавая себя за туриста, прибыл в Украину и сначала остановился в Первомайске Николаевской области. Там он приобрел несколько смартфонов и SIM-карты, которые регулярно менял для законспирированных сеансов связи с ФСБ.

"Впоследствии иностранец выехал в Киев, получил от куратора фото "цели", ее ориентировочные геолокации и координаты схрона, из которого забрал пистолет с патронами. За физическую расправу над офицером ему пообещали $50 тыс. и легализацию в одной из стран ЕС. На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъято оружие с боеприпасами и смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ", - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 ("законченное покушение на умышленное убийство"); ч. 1 ст. 111-2 ("пособничество государству-агрессору"); ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Деятельность ФСБ в Украине

Как сообщал УНИАН, в ноябре был задержан российский агент, который получил от ФСБ задание осуществить серию терактов в Киеве и заказные убийства известных украинцев.

По данным ведомства, организатором является житель временно оккупированного Крыма, который после захвата полуострова начал работать на российскую спецслужбу и подыскивал "единомышленников" для их дальнейшей вербовки в агентурный аппарат ФСБ.

