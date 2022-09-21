У президента РФ есть план "Бермудский треугольник", полагает секретарь СНБО.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал последние заявления президента РФ Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Данилов сыронизировал, что план Путина "Бермудский треугольник" - это "комплексная программа утилизации россиян".

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"Уклонение от мобилизации - тюрьма - ЧВК "Вагнер". Далее: украинский фронт - ликвидация - белая "Лада" (за "гробовые" в РФ предлагали покупать авто - Ред.)", - отметил он.

Напомним, сегодня, 21 сентября, Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня, а призыву якобы будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

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