Окружение Трампа считает Россию 'Эльдорадо' для бизнеса, - WSJ

Посланцы Трампа рассматривают возвращение России в мировую экономику как источник доходов и стабилизации, но инвесторы и аналитики предупреждают о высоких рисках.

Внутренний круг президента США Дональда Трампа все активнее обсуждает Россию как потенциально привлекательное направление для американского бизнеса в случае завершения войны против Украины, пишет The Wall Street Journal.

В частности, миллиардеры и спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер считают, что реинтеграция России в мировую экономику могла бы принести прибыль инвесторам и способствовать стабилизации отношений Москвы с Киевом и Европой.

Впрочем, эксперты работы с российской экономикой настроены значительно скептичнее.

"Россия - это не Изумрудный город и не Эльдорадо. Размер приза меньше, чем некоторые люди думают", - отметил аналитик геополитических рисков Чарльз Хекер, который более 40 лет работал в СССР и России.

Экономисты отмечают, что экономика РФ по масштабам сравнима с итальянской, но имеет слабые перспективы роста из-за сокращения населения, истощения легкодоступных нефтяных запасов и почти полной зависимости от энергетики.

Отдельным риском остается политическая среда. По словам инвесторов, в автократической системе Владимира Путина иностранный бизнес может потерять активы или даже свободу. Хекер говорит:

"Глупо полагать, что сейчас перед западными компаниями вдруг расстелят красную дорожку".

Эту позицию фактически подтвердил и спикер Кремля Дмитрий Песков: "Всем должно быть разрешено вернуться. Но возвращение сюда будет стоить им очень дорого", - заявил он на экономическом форуме.

Бывшая чиновница Центрального банка России Александра Прокопенко считает разговоры о массовом возвращении бизнеса иллюзией:

"Для любого обычного иностранного инвестора Россия все еще непригодна для инвестирования".

Даже если санкции будут частично сняты, эксперты прогнозируют возвращение лишь экспортеров, не требующих значительных капиталовложений. В то же время масштабные инвестиции сдерживает риск новых санкций, национализации и личной безопасности.

Об этом предупреждает и Майкл Калви, бывший руководитель инвестфонда Baring Vostok, который в 2019 году был арестован в России после конфликта с бизнес-партнерами, связанными с Кремлем.

"Я удивлюсь, если кто-то начнет вкладывать миллиарды в реальные инвестиции на годы вперед", - сказал он.

По данным московских юристов, с начала полномасштабной войны Кремль конфисковал активы на сумму около 49 млрд долларов, и темпы национализации только растут.

Эксперты также напоминают, что любые договоренности с Москвой остаются политически нестабильными. Павел Ходорковский, сын бывшего российского олигарха Михаила Ходорковского говорит:

"Путин сдержит слово только перед тем, кому его дал".

Несмотря на значительные природные ресурсы, перспективы России как долгосрочного инвестиционного направления остаются замороженными. "Вы приходите к средней европейской экономике, которая замедляется и зависит от расходов на вооружение. Почему?" - подытожила экономистка Элина Рыбакова.

США и Россия - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф достигли уровня взаимопонимания, который сделал их последние переговоры "действительно дружественными". "Они понимают друг друга без слов", - сообщил журналистам помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Впоследствии стало известно, что российские власти "презентовали" президенту США Дональду Трампу "целый ящик икры", передав ее через спецпосланника Стива Уиткоффа, который ранее встречался с Путиным в Москве. Об этом сообщает Минпромторг Хабаровского края.

