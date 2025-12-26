Названы день и место встречи Зеленского с Трампом

По данным журналиста, Трамп примет Зеленского у себя в резиденции во Флориде.

Президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в своей резиденции в Мар-а-Лаго в воскресенье.

Об этом ообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на украинского чиновника.

ОТметим, Мар-а-Лаго - частная резиденция во Флориде, принадлежащая Трампу.

Зеленский о встрече с Трампом

Сегодня утром Зеленский подтвердил, что "в ближайшее время" встретится с Трампом. При этом дату и место встречи он не сообщал.

"Глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров доложил о контактах с американской стороной. Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне - с президентом Трампом - в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года", - сказал Зеленский.

Перед этим украинский президент сообщил, что провел "действительно хороший разговор" по телефону со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Информация о визите Зеленского в США

Сегодня издание Kyiv Post со ссылкой на собственные источники написало, что ближайшие дни ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского во Флориду для важнейших переговоров с властями США.

Источник допускал, что визит может состояться уже 28 декабря, "если все пойдет по плану".

В среду Зеленский представил подробности обновленного плана прекращения войны из 20 пунктов, согласованного делегациями США и Украины во Флориде.

