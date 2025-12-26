Стали известны подробности ленты.

Одна из самых ожидаемых премьер 2026 года на Netflix - четвертый сезон сериала "Бриджертоны" выйдет 29 января. А уже через месяц зрители увидят вторую часть романтической ленты.

Вчера, 25 декабря, создатели опубликовали официальный трейлер к будущей киноновинке и заинтриговали подписью:

"Когда надеваешь маску, может произойти что угодно".

УНИАН собрал информацию, которая сейчас известна о продолжении истории семьи Бриджертонов.

О чем будет четвертый сезон сериала "Бриджертоны"

По словам создателей, четвертый сезон будет рассказывать историю любви Бенедикта Бриджертона, который ранее ходил в холостяках. События будут разворачиваться, словно в известной сказке о Золушке. Мужчина встретит девушку по имени Софи Беккет на маскарадном балу, которую сыграла актриса Эрин Ха. Однако позже станет известно, что она работает служанкой. Об этом персонаже создатели сериала говорят так:

"Она - человек, который всегда думает на два-три шага вперед. Так что она точно удивит Бенедикта. Тема сезона - настоящая любовь, которая находится где-то посередине между фантазией и реальностью. Это столкновение классов ставит нам очень интересную задачу".

К слову, звезда "Гарри Поттера" Кэти Леунг также появится в новом сезоне ленты. Она сыграет роль леди Араминту Гао - мать двух дочерей, которые в этом сезоне дебютируют на брачном рынке.

Также актеры Люк Ньютон и Никола Кофлан, история любви которых была в третьем сезоне, вернутся к своим ролям Колина и Пенелопы Бриджертон. Теперь они будут показаны как муж и жена, которые воспитывают общего ребенка.

Энтони Бриджертон вместе с женой Кейт (актеры Джонатан Бейли и Симона Эшли) тоже появятся в четвертом сезоне. По словам создателей, зрители увидят больше их семейной жизни.

Напомним, ранее вышел клип Эда Ширана со звездой "Бриджертонов" Фибби Дайневор.

