В Украину идет новое похолодание, на Новый год будут морозы и снег, - синоптик Диденко

Снижение температуры воздуха ожидается уже с 30 декабря.

Суббота и воскресенье в Украине будут влажными, облачными и с периодическим небольшим мокрым снегом, а на Новый год придет новая волна похолодания. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение 27 и 28 декабря в Украине с перерывами ожидаются осадки. "На дорогах будет невесть что, гололедица, порой ледяная каша, осторожно!" - предупредила Наталья Диденко.

Также, по ее данным, будет задувать сильно ветер преимущественно северо-западного направления. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

"Температура воздуха будет неинтересной - оттепель или колебания по градусу в ту или иную сторону", - уточнила эксперт по погоде.

В Киеве, по ее словам, будет сыро, облачно, около нуля. В столице ожидается сильный ветер.

"Снижение температуры воздуха ожидается с 30-го декабря! Похоже, что Новый год будет с морозом и снегом", - резюмировала она.

Погода в январе 2026 - прогноз на месяц

Грядущий январь в Украине будет холоднее нормы. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Ожидается, что средняя за месяц температура составит -1°...-7°, что на 1,5 градуса выше, чем обычно.

В то же время осадков выпадет 80-100 от климатической нормы - это 28-79 мм.

