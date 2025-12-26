Освобожденным из российской неволи гражданским выплатят 50 тысяч гривень: как получить средства

Освобожденные гражданские получают базовые вещи первой необходимости и бесплатную юридическую, медицинскую и социальную помощь.

Освобожденные гражданские украинцы, которых Российская Федерация незаконно лишила свободы, будут получать разовую помощь в размере 50 тысяч гривень. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Освобожденные из российской неволи гражданские, независимо от установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, получают базовые вещи первой необходимости: продукты питания, средства гигиены, сезонную одежду и обувь, а также имеют право на получение бесплатной юридической, медицинской, социальной помощи", - отметила Свириденко.

По ее словам, для того, чтобы получить разовую помощь в размере 50 тысяч гривень, человеку нужно подать заявку в Министерство развития общин и территорий Украины. К заявлению обязательно нужно предоставить справку от Объединенного Центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.

При этом незаконно лишенные свободы гражданские, которые вернулись на территорию Украины самостоятельно, еще должны предоставить подтверждающий документ о том, что лицо признано потерпевшим в уголовном производстве. Его можно получить от правоохранительных органов.

Кроме того, освобожденные из плена военные и члены семей пленных, которым Комиссия установила факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, имеют право на одноразовую государственную помощь в размере 100 тысяч гривень после освобождения, а также на ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену. Право на получение ежегодной помощи также распространяется на членов семьи.

Премьер-министр добавила, что на сегодня уже осуществлено почти 12 тысяч таких выплат на общую сумму около 1,2 млрд гривень, из которых 359 млн грн - единовременное пособие после освобождения, и 818,7 млн грн - ежегодная помощь.

