У редких птиц, считавшихся бесплодными, появился птенец: зоологи назвали это чудом

Пара редких новозеландских птиц такахе, которая считалась бесплодной, поразила сотрудников крупнейшего в мире экозаповедника, вылупив "чудесного" птенца.

Примерно 7-недельный птенец был обнаружен в ноябре внутри огороженного экозаповедника, но его появление держалось в строжайшем секрете для его же безопасности, пишет The Guardian. Сообщается, что отец птенца, Бендиго, и мать, Ваитаа, прибыли в заповедник 2 года назад как бесплодная пара. После неудачной попытки гнездования в 2024 году сотрудники заповедника даже не ожидали, что пара станет родителями.

В октябре Ваитаа исчезла - это был намек на то, что она гнездится. Несколько недель спустя сотрудники услышали щебетание в кустарнике и установили фотоловушку. Запись подтвердила появление птенца.

"Это чудо, мы совсем этого не ожидали", - прокомментировала изданию Джо Ледингтон, менеджер по охране и восстановлению природы в Зеландии.

Родители были "образцовыми" и заботливо ухаживали за своим птенцом, пол которого пока неизвестен. Между тем, птенец вступил в свою "динозавровую фазу", сказала Ледингтон.

"Его ноги действительно довольно длинные и толстые, а клюв приобретает более взрослую форму, которая на его маленьком пушистом теле немного напоминает динозавра", - описала она внешний вид птенца.

В возрасте трех месяцев птенец начинает больше походить на взрослую такахе, высота которой составляет примерно 50 см. Взрослые особи имеют округлое тело, красные ноги и большой клюв, покрытые зелеными и синими перьями.

Издание отметило, что появление птенца имеет важное значение для находящейся под угрозой исчезновения популяции такахе. Как и многие новозеландские птицы, такахе эволюционировали без наземных млекопитающих и уязвимы для нападений со стороны завезенных хищников.

"Любой птенец, которого мы можем добавить в эту популяцию, невероятно ценен", - сказала Ледингтон.

Обычно в заповеднике не содержатся гнездящиеся пары такахе, поскольку здесь нет лугов, где эти птицы любят гнездиться. Бендиго, Ваитаа и их птенец - единственные такахе, обитающие в заповеднике.

Что такое птица такахе

Такахе - уникальная и необычная птица. Они размножаются всего раз в год. Когда-то эти птицы обитали на Южном острове, но считались вымершими в начале 20-го века, пока не были заново обнаружены в 1948 году. С тех пор они являются частью самой долгой в Новой Зеландии программы по сохранению исчезающих видов, которая постепенно восстановила их популяцию до 500 особей.

