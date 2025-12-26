Цены на нефть направляются к наибольшему падению с 2020 года

Ожидается, что в следующем году предложение нефти превысит спрос на нее.

Цены на нефть утром 26 декабря ситуативно выросли, но по результатам года стоимость "черного золота" направляется к наибольшему падению с 2020 года.

Агентстство Reuters пишет, что цены на нефть марки Brent и WTI по итогам года могут упасть примерно на 16% и 18% соответственно, что станет самым резким падением со времени пандемии COVID. Журналисты отмечают, что инвесторы взвешивают экономический рост США, оценивают риск перебоев с поставками, в частности в Венесуэле. В то же время ожидается, что в 2026 году предложение нефти превысит спрос на нее.

Впрочем день 26 декабря цены на нефть встретили ростом. По данным портала Investing, по состоянию на 12:29 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 40 центов - до 62,64 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала 49 центов - до 58,84 доллара за баррель.

Видео дня

Reuters отмечает, что нефть дорожает после того как США усилили давление на Венесуэлу и осуществили авиаудары по боевикам Исламского государства в нигерийском штате Сокото в сотрудничестве с властями этой африканской страны.

Журналисты отмечают, что Венесуэла, и Нигерия - крупные производители нефти.

"Хотя нефтяные месторождения Нигерии расположены преимущественно на юге страны, авиаудары на северо-западе страны усилили геополитические риски", - объясняет Reuters.

Что касается поставок нефти из Венесуэлы, то, как отмечает издание, Белый дом приказал своим вооруженным силам сосредоточиться на "карантине" венесуэльской нефти по крайней мере в течение следующих двух месяцев.

"Перебои с поставками стали основным фактором, влияющим на цены на нефть", - констатирует аналитик Galaxy Futures Торг Чуан.

Блокада Венесуэлы и цены на нефть - последние новости

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы, закрыв море для всех санкционных нефтяных танкеров.

По словам американского лидера, режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро использует нефть из "украденных" нефтяных месторождений для собственной наживы, а также для финансирования терроризма, наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений.

Нефтяная блокада Венесуэлы дала импульс к росту цен на нефть, которые в середине декабря обвалились до четырехлетнего минимума.

Вас также могут заинтересовать новости: