В результате удара повреждено большое количество жилых домов на одной из улиц.

Российская армия ударила ракетой по городу Умань Черкасской области, известно о шести раненых. Об этом в Telegram сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его информации, удар был нанесен ближе к полудню.

"Сейчас имеем шесть травмированных, среди них - двое детей. Всем оказывают необходимую помощь", - рассказал Табурец.

Видео дня

Начальник ОВА также добавил, что есть разрушения жилой инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы.

О характере нанесенных повреждений рассказала мэр Умани Ирина Плетнева.

"Сегодня в очередной раз получили "привет" от нашего соседа-врага... В городе было попадание, повреждено большое количество жилых домов на одной из улиц. Повреждены крыши, выбиты окна, двери...", - отметила она.

Мэр города подчеркнула, что все службы работают в усиленном режиме и оказывают помощь владельцам имущества, которое повредил враг.

Вражеские атаки на украинские регионы

Вражеский БпЛА попал на Рождество в пятиэтажку в Чернигове. В результате погибла 80-летняя женщина, еще восемь человек пострадали.

25 декабря российские оккупационные войска атаковали Запорожскую область четырьмя авиабомбами. В частности, под ударом был Запорожский район.

В результате атаки повреждены частные дома, пострадали четыре человека: три женщины - 80, 65 и 57 лет и 71-летний мужчина.

Вас также могут заинтересовать новости: