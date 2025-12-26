Глава еврейской общины Чернигова, который служит в ВСУ, назвал опрокидывание меноры в последний день Хануки

В ночь на 22 декабря, в последний день Хануки, в центре Чернигова возле драмтеатра неизвестные повалили ханукальную менору. Председатель еврейской общины города Александр Чеван убежден: это не проявление бытового антисемитизма, а сознательная провокация с политическим подтекстом. Об этом пишет Объединенная еврейская община Украины в Telegram.

Александр Чеван, который уже более двух лет защищает Украину на фронте и прошел путь от солдата до офицера, считает инцидент политическим заказом врага.

"Я более чем убежден, что эта акция не была каким-то спонтанным хулиганством. Мы прекрасно понимаем, кому выгодно, чтобы в новостных лентах появлялись сообщения об "антисемитизме в Украине". Это уже абсолютно политическая плоскость этой акции", - заявил военнослужащий.

Офицер предполагает, что к вандализму причастны российские кураторы, ведь подобные методы часто используются агрессором для дестабилизации ситуации внутри страны. Он также напомнил, что менору в центре Чернигова устанавливают уже по меньшей мере 12 лет, и раньше никаких инцидентов не случалось.