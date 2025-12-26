Такой АКБ обычно характерен для устройств, которые позиционируют себя как защищенные.

Бренд Honor представил смартфоны Win и Win RT, ключевым преимуществом которых стал кремний-углеродный аккумулятор нового поколения емкостью 10 000 мАч. Это рекордный показатель для массового смартфона флагманского уровня, пишет Phone Arena.

По данным производителя, полного заряда хватит на 16 часов непрерывного игрового процесса, 31 час воспроизведения видео и 10+ часов записи видео. Поддерживается быстрая зарядка 100 Вт, а старшая модель дополнительно предлагает беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.

Смартфоны оснащены одинаковыми 6,83-дюймовыми 1.5K OLED-дисплеями с частотой обновления 185 Гц. Honor Win работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как модель Win RT использует экс-флагманский Snapdragon 8 Elite. Для охлаждения используется активная система с турбиной, встроенной в модуль камер.

Honor Win оснащена тремя задними камерами: главный сенсор на 50 МП, телеобъектив на 50 МП и ультраширик на 12 МП. У Honor Win RT только две камеры – отсутствует телевик. Фронтальная камера в обеих моделях обладает разрешением 50 МП. Корпуса новинок выполнены из стекловолокна и поддерживают защиту по стандарту IP69.

Продажи Honor Win и Honor Win RT уже начались в Китае. Цена Win RT начинается от 385 долларов, Honor Win – от 560 долларов. Оба устройства в базе идут с памятью 12/256 ГБ. Информации о сроках выхода за пределами китайского рынка пока нет.

Как УНИАН уже писал, в 2026 году смартфоны с аккумулятором 10 000 мАч станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

Двухлетний эксперимент раскрыл, действительно ли быстрая зарядка убивает батарею. Авторы пришли к выводу, что лучший способ заряжать телефон – это "как вам нравится".

