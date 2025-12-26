Интересная птица играет ключевую роль в распространении крупных семян, помогая поддерживать лесные экосистемы.

В тропических лесах в районе южной части Тихого океана зафиксировали манумеа - родственника маврикийского дронта (додо) - вымершего в 17 веке вида нелетающей птицы из монотипного рода Raphus.

Как пишет The Independent, манумеа - ближайший ныне живой родственник вымершего дронта - впервые с 2013 года был зафиксирован в дикой природе. Это дало надежду, что вид, который находится на грани исчезновения, еще можно спасти.

Отмечается, что во время последнего полевого исследования Общества охраны природы Самоа, которое длилось с 17 октября по 13 ноября, в тропических лесах островного государства по меньшей мере пять раз зафиксировали птицу Didunculus strigirostris.

"Пока непонятно, идет ли речь об одной и той же особи или о разных птицах. Все замеченные манумеа были взрослыми, поэтому мы не можем подтвердить, гнездится ли вид в этой местности или птицы только ищут корм", - пояснил координатор проекта Общества охраны природы Самоа Моэму Уили.

Экологи считают, что лесные долины вблизи села Уафато, где состоялись наблюдения, могут играть важную роль в защите манумеа и его среды обитания от разрушительных циклонов.

Манумеа является национальным символом Самоа, в частности из-за своей уникальной способности питаться крупными семенами местных растений, которые не могут потреблять другие птицы. В то же время, по словам специалистов, многие жители страны даже не представляют, как она выглядит.

"Эта птица играет ключевую роль в распространении крупных семян, помогая поддерживать лесные экосистемы Самоа. Хотя манумеа и раньше было известно, что она обитает в самуанских лесах, зафиксировать ее на фото оказывалось сложно из-за быстрых движений птицы и частых дождей", - говорится в статье.

Птица размером с курицу, добавляют авторы, имеет необычно массивный, изогнутый клюв с зубчатыми краями. Манумеа - единственный современный представитель рода Didunculus, название которого переводится как "малый дронт".

Исследования начала 1990-х годов свидетельствовали, что численность манумеа в Самоа достигала около 7 тысяч особей. Однако масштабное уничтожение среды обитания привело к резкому сокращению популяции - по состоянию на 2024 год в природе, вероятно, оставалось лишь от 50 до 150 птиц.

Поиски и наблюдения за манумеа, отмечают исследователи, подчеркивают сложность защиты редких видов, особенно на островных экосистемах, где они уязвимы к инвазивным хищникам, в частности одичавших кошек и крыс.

"Вполне вероятно, что именно одичавшие коты являются главной причиной сокращения численности. Нужна программа контроля", - отметил Джо Вуд, который занимается охраной манумеа в Международном союзе охраны природы.

Сейчас исследователи планируют использовать современные инструменты акустического мониторинга с элементами искусственного интеллекта, чтобы в будущем точнее определять местонахождение птицы и лучше изучить ее поведение.

Что известно о додо

Согласно открытым источникам, маврикийский дронт, или додо (Raphus cucullatus), - вымерший вид нелетающей птицы из монотипного рода Raphus подсемейства дронтовых. Был эндемиком острова Маврикий. Первое документальное упоминание о дронт появилось благодаря голландским мореплавателям, прибывшим на остров в 1598 году. С появлением человека птица очень часто становилась жертвой голодных моряков, их домашних животных и тому подобное. Вымирание вида было признано не сразу, и много времени натуралисты считали додо мифическим существом, пока в 40-х годах XIX века не было проведено исследование остатков сохранившихся особей.

По мнению ученых, додо имел серое или коричневое оперение с более светлыми маховыми перьями 1-го порядка и пучком вьющихся светлых перьев в области поясницы. Голова была серой и лысой, клюв - зеленым, черным или желтым, а ноги - желтоватыми, с черными когтями. Рост птицы был около 1 метра, вес мог превышать 20 кг.

Другие редкие птицы

Как писал УНИАН, недавно в Одесской области зафиксировали сыча домашнего - редкую птицу, которая живет рядом с людьми. Обнаружить это удивительное существо удалось в темное время суток - его присутствие выдал пронзительный вой, смешанный со свистом. По словам исследователей, сыч домашний - небольшая сова, которая часто селится под крышами домов, на чердаках, в заброшенных постройках или дуплах деревьев. Интересно, что сыч домашний способен поворачивать голову почти на 270 градусов.

