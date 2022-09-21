Путин в очередной раз разразился критикой в сторону украинских властей и заявил, что в Украине усилили режим репрессий.

Власти России сделают все, чтобы обеспечить безопасное проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении.

"К России обратились с просьбой поддержать референдумы. Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение "референдумов"", - заявил Путин.

Видео дня

По мнению российского президента, "самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине. Политика запугивания, террор, насилия принимает все более страшные варварские формы".

"Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача, не можем не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее", - выразил мнение Путин.

При этом он заявил, что цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить РФ. "Они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время самой РФ, что она должна распасться на множество враждующих областей", - сказал он.

Также глава Кремля считает, что "украинский народ превратили в пушечное мясо".

Он в очередной раз выступил с оправданиями своего нападения на Украину. "Новое очередное, как уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбассе было неизбежно, а потом и атака на Крым. И решение об упреждающей операции было необходимо", - заявил он.

По данным главы Кремля, "ЛНР" практически полностью "очищена от неонацистов", а бои в "ДНР", где "киевский режим создал глубокую линию укреплений", продолжаются.

Отметим, что мировое сообщество осудило планы Кремля провести так называемые референдумы на временно оккупированных территориях Украины. Мировые лидеры заявили, что ни в коем случае не признают результаты такого волеизявления.

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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