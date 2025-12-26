В Карпатах десятки туристов застряли на аварийно остановившемся подъемнике, - ГСЧС

О пострадавших пока что не сообщалось.

В Карпатах на горе Захар Беркут во Львовской области аварийно остановился кресельный подъемник. В это время на нем находились десятки туристов, которых пришлось снимать спасателям. Об этом сообщает в Telegram Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, на кресельном подъемнике в целом застряли около 80 человек.

"На месте работают горные спасатели ГСЧС: по состоянию на 13.10 уже сняли 42 человека, из них 22 ребенка", - говорится в сообщении чрезвычайников.

Спасательные работы продолжаются.

Лыжный сезон в Карпатах

Как сообщал УНИАН, из-за теплой зимы и отсутствия снега в течение большей части декабря горнолыжный сезон в Карпатах поставлен на паузу. Обычно зимний сезон на самом известном горнолыжном курорте Украины - "Буковеле" - открывают в конце ноября, или в начале декабря. Но в этом году он задержался на несколько недель.

В то же время, с приближением новогодних праздников цены на жилье в Карпатах взлетели. Самым дорогим населенным пунктом для посуточной аренды домов стало село Поляница, расположенное рядом с горнолыжным курортом "Буковель". Средняя цена аренды здесь составляет около 5 500 грн в сутки, что на 10% больше, чем в прошлом году.

