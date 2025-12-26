Расходы госбанков во время войны: экономист объяснил, почему это нормальная операционная практика

В условиях полномасштабной войны, когда финансовая система Украины работает под постоянным давлением, а государственные банки выполняют ключевую роль в обеспечении стабильности экономики и обслуживании миллионов клиентов, в публичном пространстве возникла дискуссия относительно их расходов на юридические, маркетинговые и консультационные услуги, которые экономист Борис Кушнирук назвал стандартной операционной практикой крупных финансовых учреждений, предостерегая от представления таких расходов как злоупотреблений или расточительства.

Экономист Борис Кушнирук заявил, что волна публичной критики в адрес государственных банков Украины, которая в последние дни активно распространяется в социальных сетях, имеет признаки целенаправленной информационной атаки и подается с искажением контекста.

Об этом он написал в Facebook, комментируя недавние сообщения о расходах ПриватБанк, Sense Bank и Укргазбанк на юридические, маркетинговые и консультационные услуги во время войны.

По словам Кушнирука, в публичном пространстве отдельные хозяйственные и операционные расходы государственных банков подаются как "измена" или расточительство, хотя на самом деле речь идет о стандартных процессах функционирования крупных финансовых учреждений.

"Привлечение внешних юридических советников для судебных процессов - это нормальная и общеизвестная практика для крупных банков. Собственный юридический департамент не означает, что он должен физически вести сотни дел в разных регионах, особенно когда речь идет о сложных кредитных, банкротных или международных кейсах", - отметил экономист.

Он также обратил внимание, что расходы на маркетинговые и коммуникационные услуги, в частности SMM, полиграфию и SMS-информирование клиентов, являются частью операционной деятельности банков с миллионной клиентской базой и не могут рассматриваться вне контекста масштабов их работы.

Кушнирук подчеркнул, что информация об этих закупках не является скрытой: соответствующие тендеры и договоры были обнародованы в открытых государственных реестрах еще раньше, однако публичная волна возмущения возникла только сейчас.

"Если эти договоры давно в открытом доступе, но массово начинают обсуждаться именно теперь и сразу по нескольким госбанкам, возникает вопрос не к самим банкам, а к мотивам и таймингу такой активности", - написал он.

Экономист также обратил внимание на совпадение во времени между активизацией этой дискуссии и важными политическими и дипломатическими событиями, в частности публикацией Президентом Украины Владимиром Зеленским основных пунктов мирной формулы.

По его мнению, в период войны публичные кампании, дискредитирующие государственные финансовые институты без надлежащего анализа, могут негативно влиять на доверие к банковской системе и экономическую стабильность страны.

Что известно о государственных банках Украины

Государственные банки Украины - ПриватБанк, Sense Bank и Укргазбанк - обслуживают миллионы клиентов по всей стране, участвуют в реализации государственных программ поддержки бизнеса и населения, а также обеспечивают стабильность финансовой системы в условиях полномасштабной войны.

Информация о закупках и договорах этих учреждений публикуется в открытых реестрах в соответствии с действующим законодательством. Правительство Украины также ранее заявляло о намерениях реформирования и возможной приватизации части государственных банков в среднесрочной перспективе, что предусматривает привлечение внешних советников и консультационные услуги.

