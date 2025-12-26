Космическая елка: астрономы зафиксировали необычное звездное скопление

Он расположен в слабом созвездии Единорога, вблизи плотной срединной плоскости Млечного Пути.

Астрономы обратили внимание на необычное звездное скопление, которое по форме напоминает рождественскую елку и светится в одном из самых активных "родильных домов" Млечного Пути.

Как пишет Interesting Engineering, объект получил название Cosmic Christmas Tree ("Космическая елка") и расположен в пределах туманности NGC 2264 примерно в 2 700 световых годах от Земли.

Регион находится в малозаметном созвездии Единорога, вблизи плотной центральной плоскости Млечного Пути, где до сих пор в большом количестве хранятся газ и космическая пыль. Именно благодаря этому здесь активно формируются новые звезды.

В статье говорится, что свое праздничное название скопление получило из-за треугольного узора, который образуют молодые звезды. На телескопических снимках эта конфигурация очень похожа на рождественскую елку. Впрочем, за привлекательным видом скрывается чрезвычайно динамичная среда. Внутри газово-пылевых облаков звезды продолжают рождаться, выделять огромное количество энергии и менять пространство вокруг себя.

"Для ученых NGC 2264 ценна тем, что в одном регионе можно наблюдать сразу несколько стадий формирования звезд: от коллапса плотных облаков до момента, когда молодые светила начинают "вытеснять" материал, из которого сами и образовались", - объясняют исследователи.

Отмечается, что туманность NGC 2264 содержит огромные массы водородного газа, смешанного с густой космической пылью. Когда новорожденные звезды нагреваются, они излучают мощный ультрафиолетовый свет, который возбуждает атомы водорода. В результате большие участки туманности светятся красным.

Астрономы классифицируют такие области как эмиссионные туманности. Темные пылевые полосы, проходящие сквозь них, блокируют свет далеких звезд и создают резкие контрасты.

Впрочем, пыль не только поглощает свет. Вблизи горячих звезд она рассеивает голубые волны, формируя так называемые отражательные туманности. Именно сочетание красного и голубого сияния придает Космической елке многослойный, почти праздничный вид.

Молодые звезды, Туманность Конуса и "Лисий мех"

В центре региона сияет массивная и нестабильная звезда S Monocerotis, яркость которой меняется со временем. Окружающая пыль отражает ее свет, создавая заметное голубое свечение.

Над ней формируется собственно "елка" - десятки молодых звезд, очерчивающих размытый треугольник. Все они родились из одного газового облака и имеют возраст всего несколько миллионов лет. Их излучение и звездные ветры нагревают газ, вырезая полости в окружающих облаках и постепенно притормаживая дальнейшее звездообразование поблизости.

На севере региона высится Туманность Конуса - столб газа и пыли с четко очерченной вершиной, поверхность которого "обтачивают" потоки излучения соседних звезд. Рядом раскинулась Туманность Лисьего меха, названная так из-за сложной, волокнистой структуры. Ее яркие нити постоянно меняют форму под действием звездных ветров.

В небе Земли вся эта область занимает около 1,5 градуса - это эквивалент трех полных Лун, расположенных рядом. В реальных масштабах ее ширина достигает почти 80 световых лет.

"Космическая елка - не только эффектный "сезонный" образ. Для астрономов это уникальная панорама того, как звезды рождаются, взаимодействуют между собой и постепенно меняют лицо Вселенной", - отмечает Interesting Engineering.

Напомним, астрофизик из Колумбийского университета Дэвид Киппинг предполагает, что большинство развитых цивилизаций живутспокойно и стабильно, а потому незаметно. Именно поэтому мы до сих пор не нашли признаков разумной жизни в космосе. Свою гипотезу ученый назвал "эсхатической" (связанной с концом света). Он считает, что первое обнаружение внеземной цивилизации может произойти, когда она приближается к краху.

