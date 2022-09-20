Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения будет наказываться тюрьмой.

В России Госдума ввела в Уголовный кодекс понятие "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Сообщается, что россиийские депутаты утвердили пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК РФ, принятый в первом чтении в июле. За внесение поправок проголосовали 389 депутатов Госдумы.

Поправками вводится несколько новых статей УК РФ: "Добровольная сдача в плен" и "Мародерство". За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство - вплоть до 15 лет колонии. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время".

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Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения будет наказываться строже:

от двух до 10 суток - до 5 лет лишения свобода, а не до одного года;

от 10 до одного месяца - до 7 лет лишения свободы, а не до трех лет;

свыше месяца - от 5 до 10 лет колонии, а не до пяти лет.

Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях будут наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Также призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

Как сообщал УНИАН, в российской столице начинается мобилизация на войну против Украины. Жителям Москвы начнут выдавать повестки.