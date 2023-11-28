По словам Путина, россиянам необходимо "возрождать традиции многодетности в семьях".

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ столкнулась со "сложнейшими демографическими вызовами". Чтобы их преодолеть, диктатор призвал россиян рожать больше детей.

Об этом, как пишет The Moscow Times, диктатор заявил на заседании Всемирного русского народного сбора. По словам Путина, россиянам необходимо "возрождать традиции многодетности в семьях".

Президент РФ отметил, что у многих народов России "сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей". Он подчеркнул, что ранее в российских семьях было по семь-восемь детей, если не больше.

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"Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России", – сказал Путин.

При этом российский диктатор подчеркнул, что "невозможно" решить демографические проблемы России только с помощью денег, льгот, социальных выплат и пособий.

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