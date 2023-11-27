Это уже 14-й ребенок в семье, у каждого из них своя история имени, связанная с предками и родиной.

Семья из Набережных Челнов (РФ) назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Об этом сообщают росСМИ. Отец ребенка Владимир Сухов рассказал, что Россия – это его 14-й ребенок и у каждого из них своя история имени, связанная с предками и родиной. Он также заявил, что младшую дочь решили назвать Россией-Святосией-Святороссией из-за любви к стране, но это "не политический момент".

"Почему Россия? Потому что, наконец, я почувствовал, что живу в стране, которая прекрасна. Мы знали, что до Владимира Владимировича была другая страна. Сейчас пришел замечательный человек и начал помогать нам, помогать людям. Мы сейчас с гордостью назвали нашу дочь Россия. Россия Владимировна, по совпадению с Владимиром Владимировичем. Это не политический момент, это определенное совпадение. Россия - это основное имя, Святосия - священная святая сила России, Святое Сияние России. А Святороссия это дополнение, так получилось", - рассказал мужчина.

По его словам, когда ребенок вырастет, для себя уже определит то имя, которое ему нужно и которое его будет вести по жизни.

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"Это красиво. Ни в коем случае сектантского направления, религиозного, конфессионального нет. Это не просто так мы захотели выделить, такую жирную кляксу поставили, как делают истероиды. Люди, которые хотят быть замечательными, показывать себя - нет. Это делается для нашей семьи", - сказал он.

Многодетный отец также сообщил, что Россия родилась через полгода после рождения мальчика по имени Природа. По его словам, родственники и сотрудники ЗАГСа удивились, но обрадовались редкому имени ребенка.

"Зная меня, своеобразного человека, они всегда радуются и говорят, что у них улыбка на лице, что в России появилась Россия, появилось новое имя. в общем прекрасно отнеслись", - радуется россиянин.

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"Я очень люблю Олега (имя изменено), а он меня - нет. Я не хочу жить. Олег, прости меня за все, мне лучше умереть, чем испытывать страдания. Меня не понимает мать, я ее ненавижу, бабушка прости за все - я ужасный человек. Я хочу, чтобы вы знали, что я умираю от непонимания и отвержения. Я хочу отношений с Олегом, а он меня не понимает, поэтому я выбираю смерть", - говорилось в записке.

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