Родственники считают, что военный билет ему сделали в колонии, так как он не состоял на учете в военкомате из-за инвалидности.

В России заключенного из Кемерова с инвалидностью из-за задержки интеллектуального развития отправили воевать в Украину. Его родственники рассказали "Медиазоне", что мужчина не умеет читать и писать.

Семен Карманов был отправлен в колонию в 2020 году за кражу пяти тысяч рублей. Он должен был выйти на свободу в апреле 2024 года, однако за несколько месяцев до освобождения заключил контракт с Минобороны РФ, и его отправили на войну в Украину.

Родственники считают, что военный билет ему сделали в колонии, так как молодой человек не состоял на учете в военкомате из-за инвалидности.

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"Ему было очень тяжело учиться. Он научился деньги считать, знает некоторые буквы, но вот так, чтобы читать слова, предложения - он не может этого. <…> В паспорте у него подпись - просто буква К", - рассказала мать Семена.

Сам Карманов связался с семьей и рассказал, что в колонии его отправили на медкомиссию и признали годным к службе в армии. По словам мужчины, он испугался, что при отказе ему увеличат срок заключения.

Мобилизация в РФ - детали

Российская Федерация ежемесячно набирает в ряды своей армии от 10 до 15 тысяч человек. Эти цифры озвучил военно-политический эксперт Александр Мусиенко. Он отмечает, что подписание контракта является принудительным. Благодаря этому российский министр обороны Сергей Шойгу может отчитываться, что они якобы имеют достаточное количество добровольцев.

Батальон российских наемников "Эспаньола", который входит в ЧВК "Редут", нанимает женщин на войну в штурмовые отряды. Наемники предлагают женщинам "реализоваться" в снайперском деле, медицине, связи, в соединениях штурмовиков, подразделениях РЭБ, РЕР и БПЛА.

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