Политолог призвал не верить мирной риторике президента РФ.

Президент РФ Владимир Путин заговорил о перемирии на фоне безуспешной войны и приближающихся выборов. Но верить ему не стоит, предупредил политолог Аббас Галлямов, комментируя заявление диктатора на саммите G20.

"Путин по мере приближения к выборам все меньше может позволить себе игнорировать общественный запрос. Поэтому, я думаю, такого в его риторике будет больше. И в ходе кампании он кому-нибудь из так называемых ястребов - Медведеву, Соловьеву, или Симоньян - и по рукам даст. Чтобы продемонстрировать избирателям: царь у нас адекватный", - отметил эксперт.

Он призвал не верить мирной риторике Путина:

"Ему нужна победа, ему не мир нужен. Блицкриг сделать не получилось, идет война на истощение. Он рассчитывает на то, что в этой войне Украина проиграет больше, чем Россия, ресурсы Украины истощатся быстрее. И он будет затягивать этот конфликт столько, сколько понадобится - чтобы Украина окончательно сдалась. И будет все это сопровождать разговорами о мире, успокаивая общественное мнение в России. Чтобы люди не подумали, что царь совсем неадекватный и чересчур воинственный. Чтобы не пришло в голову выступить против него - ни народу, ни элитам. Чтобы видели - он воюет не потому, что хочет, а потому что вынужден, обстоятельства такие. Украина, мол, не хочет садиться за стол переговоров".

Заявление Путина о мире

Напомним, как писал УНИАН, во время выступления на саммите G20 Путин сделал заявление о мирных переговорах. Он заявил, что РФ якобы "никогда не отказывалась" от этого:

"Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. Более того, был подписан указ (декрет) главы государства, который запрещает вести с Россией такие переговоры".

Также Путин назвал происходящее в Украине "трагедией" и призвал "искать пути для ее скорейшего прекращения".

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