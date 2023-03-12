Это не первое его уголовное дело, касающееся нападения на полицию.

Мэра российского города Сретенск (Забайкалье) Евгения Киргизова задержали после того, как он в состоянии опьянения напал на полицейского с топором.

Как сообщает Следственный комитет РФ, вечером 10 марта двое полицейских остановили автомобиль, за рулем которого был городской глава в состоянии алкогольного опьянения.

"В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских, глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук", – сообщает российского ведомство.

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Местные СМИ со ссылкой на источники пишут, что это не единственное "приключение" мэра в тот вечер. Он попал в аварию и скрылся с места происшествия, а также выскакивал из машины, размахивал пистолетом и угрожал пассажирам проезжающего авто, а потом устроил погоню. У чиновника также изъяли небоевой пистолет.

Что известно о Евгении Киргизове

Евгений Киргизов – представитель российской партии "ЛДПР". С марта 2022 года занимает должность главы Сретенска., также баллотировался на должность главы района.

Интересно, что Киргизов ранее был судим – за умышленное уничтожение или повреждение имущества и применение насилия в отношении представителя власти. Однако судимости сняты в 2016 году.

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