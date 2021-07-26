Россияне устроили драку в ответ на замечание касательно их алкогольного опьянения.

В России во время крестного хода пьяные люди избили полицейского. Для своего нападения они использовали палку для хоругви. Двое мужчин держали правоохранителя за руки и одежду, а женщина в это время била его импровизированным орудием.

О происшествии сообщило российское издание 47news.

Так, все случилось в Старой Ладоге Ленинградской области. На территории Никольского мужского монастыря участники крестного хода в честь 800-летия князя Александра Невского избили полицейского. Агрессивные действия двое мужчин и женщина проявили из-за того, что пострадавший сделал им замечание касательно их алкогольного опьянения.

К россиянам подошел сержант полиции. Он напомнил им о запрете на употребление алкоголя в общественных местах. В ответ на это нетрезвые люди принялись избивать правоохранителя. Мужчины держали пострадавшего за руки и одежду, а женщина била его палкой от хоругви по спине.

Читайте такжеВ России выставка современного искусства закончилась массовой дракой (видео)По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о применении силы в отношении представителя власти. О состоянии полицейского и том, какие травмы он получил из-за нападения пьяных участников крестного хода, не сообщается.

Ранее УНИАН сообщал о том, что якутского шамана Габышева отправили на принудительное лечение. Россиянин хотел "выгнать Путина", но его усилия оказались напрасными.

Автор: Полина Кузенко