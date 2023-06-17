Сторонник Путина прошелся по любимой россиянами теме "ядерной дубинки".

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев под вечер субботы, 17 июня, отметился яростной тирадой в отношении лидера США Джо Байдена, упомянув о любимой россиянами теме "ядерной дубинки".

Политик высказался в своем Telegram насчет того, что Байден назвал размещение российского ядерного оружия в Беларуси безответственным действием. Отметим, что вчера Байден выступил с соответствующей речью на Национальном саммите по безопасным сообществам.

"Старый трухлявый пень, страдающий деменцией, погрязший в семейной коррупции и претендующий на переизбрание президентом США, заявил ничтоже сумняшеся: размещение русскими ядерного оружия в Белоруссии совершенно безответственно", - написал Медведев.

Он заявил, что у Байдена у самого в руках есть ядерное оружие и обвинил США в размещении боеголовок в таких странах, как Германия, Бельгия, Италия, Турция и Нидерланды: "Боже, храни королеву…", - завершил свой "монолог" Медеведев.

Байден уточнил, что Украина может вступить в НАТО

Напомним, что сегодня утром перед вылетом в Филадельфию Байден отдельным кейсом прокомментировал журналистам вопрос вступления Украины в НАТО.

Он уточнил, что это возможно, однако США не будут предлагать Киеву особые условия для присоединения к Альянсу. Байден подчеркнул, что страна должна соответствовать всем условиями и стандартам, как и другие члены НАТО: "Мы не собираемся облегчать ей эту задачу", - подчеркнул он.

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