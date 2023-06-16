Только ядерная страна способна обеспечить безопасность оружия массового уничтожения, полагает журналист.

Из Беларуси российское ядерное оружие может неожиданно исчезнуть.

Только ядерная держава, в данном случае РФ, может обеспечить безопасность оружия массового уничтожения, заявил журналист Матвей Ганапольский. "Всякое бывает, понимаете. То есть, либо туда нужно дивизию российскую, которая будет охранять это оружие, либо ну, так сказать, положиться на беларусов, но там может быть все, что угодно", - сказал он.

По его словам, "это оружие может, ну, как-то неожиданно исчезнуть, и не найдеш его концов, а потом оно будет где-то, где-то - то ли у талибов, то ли у украинцев".

"И я думаю, что украинцы сейчас исследуют этот вопрос. Понимаете, взять русское ядерное оружие на территории Беларуси - это сладкий тортик, потому что это тогда получается, что не НАТО дало ядерное оружие, а просто украинцы в результате военной операции его захватили… тут достаточно одной рекеты", - полагает журналист.

Размещение ядерного оружия РФ в Беларуси - что нужно знать

Российские власти пообещали передать Беларуси ядерное оружие. Весной российский диктатор Владимир Путин заявил, что к 1 июля в Беларуси должны закончить строительство хранилища, предназначеного для тактического ядерного оружия. В ЕС пригрозили беларуской стороне новыми санкциями в случае размещения на ее территории российского оружия массового уничтожения.

16 июня Путин утверждал, что в Беларуси уже находятся первые ядерные заряды.

Справка УНИАН. В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, согласно которому отказалась от своего ядерного оружия и получила гарантии безопасности и территориальной целостности. Гарантами безопасности Украины выступили ядерные державы - Россия, США и Британия, представители этих стран подписали документ.

Позже еще два государства, которые имеют ядерное оружие, - Франция и Китай, в форме заявлений предоставили украинскому государству гарантии безопасности.

Российская власть нарушила меморандум еще в 2014 году, когда захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. Позже - 24 февраля 2022-го - Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. Стоит отметить, что РФ также не раз угрожала применить ядерное оружие.

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