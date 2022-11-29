Комплексы станут "законной целью ВС РФ" вместе с "натовским персоналом".

Зампредседателя Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев пригрозил ударом по американским ЗРК Patriot "вместе с натовским составом" в случае передачи установок Украине, о чем друг Путина написал в своем Telegram-канале.

Медведев заявил, что после передачи комплекса Украине ЗРК станет "законной целью" военных России.

"Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским "фанатикам" комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооружённых сил", - написал Медведев.

Медведев традиционно оскорбил чиновников НАТО, обозвав их "атлантическими импотентами".

Patriot для Украины

После того как ракеты украинской ПВО упали на территории Польши во время отражения российской атаки, Германия предложила Варшаве защитить свое небо комплексами Patriot, разместив их на границе с Украиной.

Однако премьер Польши Матеуш Моравецкий вслед за польскими парламентариями и министром обороны посоветовал Берлину передать Patriot для Украины.

В НАТО, в свою очередь, заявили, что решение о передаче комплексов для Украины не требует дополнительных консультаций - это может принять Германия.

На что в Берлине ответили расплывчато, тормозя передачу вооружения. Министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot – часть ПВО НАТО, его использование должно обсуждаться с союзниками.

Patriot – характеристики американского ЗРК

Американские комплексы имеют мощные радары, способные выявлять и распознавать более 100 вражеских воздушных целей.

Patriot используют для противоракетной защиты военных баз, крупных административно-промышленных центров. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в случае передачи установки Patriot прикроют до 120 км линии фронта.

В состав одного комплекса входят многофункциональная радиолокационная станция, пункт управления огнем, пусковые установки М901 с ракетами МIМ104 и техническое оборудование.

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