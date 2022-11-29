Он заявил, что там они будут служить и защите польского неба.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова призвал передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые им предложила Германия.

В ходе пресс-конференции в Челядзи он сказал, что Польша рассмотрит возможность принятия этих ЗРК на вооружение, если их не передадут украинской армии, пишет PAP.

"Такой вариант мы, конечно, рассмотрим, но обращаем внимание на то, что, в конце концов, никто не хочет покупать технику только для того, чтобы она стояла", - ответил премьер на вопрос журналиста.

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Он подчеркнул, что западные области Украины постоянно подвергаются российским обстрелам.

"Поэтому пусть это оружие, которое посылается, служит как нельзя лучше для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить защите польского неба", - отметил Моравецкий.

Премьер надеется, что "удастся организовать весь процесс таким образом, чтобы западная часть Украины, как минимум, имела защиту посредством современных систем противоракетной и противовоздушной обороны".

Польша предлагает передать Украине ЗРК Patriot

Как известно, 15 ноября Россия массированно обстреляла ракетами территорию Украины. Вечером стало известно, что в польском селе Пшеводув упала ракета. В результате удара погибли люди.

21 ноября Германия предложила передать Польше систему противоракетной обороны Patriot для защиты неба.

Сначала правительство Польши приняло предложение, однако позже прозвучало предложение передать их Украине. Моравецкий поддержал эту идею.

В Минобороны Германии предложили обсудить это со странами-членами НАТО. В то же время Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что такое решение не требует их одобрения.

В Министерстве национальной обороны Польши считают, что украинские военнослужащие смогут очень быстро обучиться работе с системами Patriot.

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