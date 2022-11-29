У Patriot - очень мощные радары, которые "могут видеть на сотни километров".

Передача американских комплексов Patriot – это политическое решение, впрочем, это вооружение защитило бы до 120 километров линии фронта, сообщил в эфире телемарафона спикер комадування Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Если (передадут – ред.) дивизион – может быть перекрыт серьезный участок фронта, если комплекс – это ЗРК, которые могли бы км 100-120 перекрывать по фронту. В зависимости от того, сколько будет тех установок", – предположил он.

Дальность применения одной установки Patriot – 150 километров, отметил Игнат: "Понятно, чем больше будет тех систем, которые нам могут передать, тем большую линию фронта будет перекрыто".

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По его словам, у Patriot – очень мощные радары, которые "могут видеть на сотни километров".

Patriot для Украины

После того как ракеты украинской ПВО упали на территории Польши во время отражения российской атаки, Германия предложила Варшаве защитить свое небо комплексами Patriot, разместив их на границе с Украиной.

Однако премьер Польши Матеуш Моравецкий вслед за польскими парламентариями и министром обороны посоветовал Берлину передать Patriot для Украины.

В НАТО, в свою очередь, заявили, что решение о передаче комплексов для Украины не требует дополнительных консультаций - это может принять Германия.

На что в Берлине ответили расплывчато, тормозя передачу вооружения. Министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot – часть ПВО НАТО, его использование должно обсуждаться с союзниками.

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