Системы Patriot являются частью комплексной противовоздушной обороны НАТО, говорят немецкие политики.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт выступила за обсуждение странами-членами НАТО возможности передачи ЗРК Patriot, обещанных Берлином Польше, напрямую Украине.

Как сообщает CNN, комментируя предложение польской стороны относительно передачи вооружения Киев, Ламбрехт отметила, что системы Patriot являются частью комплексной противовоздушной обороны НАТО. Их использование за пределами Альянса должно обсуждаться с НАТО и союзниками Германии, подчеркнула министр.

"Для нас важно, чтобы Польша могла положиться на союзников, которые будут поддерживать друг друга – даже в трудные времена. ... Вот почему мы предложили поддержать воздушную полицию и Patriot. Системы Patriot являются частью комплексной противовоздушной обороны НАТО, что сделало возможным такое предложение Польше", – добавила министр.

Видео дня

Системы Patriot для Украины

В понедельник Германия предложила Польше помощь в поставке противоракетных комплексов, в том числе системы ПРО Patriot, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны.

Это произошло после того, как 15 ноября во время российского обстрела Украины ракета упала на польской территории вблизи украинской границы, убив двух человек.

Польша приняла предложение немецкой стороны. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сперва заявил, что Варшава хочет разместить противоракетную систему Patriot на границе с Украиной, но позже предложил Германии передать Украине эти системы. Идею поддержали глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньський и премьер Матеуш Моравецкий.

Польские власти уверены, что такой шаг обезопасил бы Польшу от таких событий, как в приграничном Пшеводове.

Вас также могут заинтересовать новости: