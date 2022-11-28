Михаил Подоляк считает, что Ялта отлично подходит для суда над российскими военными преступниками.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пришел в бешенство из-за слов советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка об эфире из Ялты через полгода. Путинский прихвостень пригрозил украинским политикам тюрьмой.

"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", - написал Медведев в Twitter.

В свою очередь Пололяк заявил, что в Ялте необходимо провести суд над российскими военными преступниками, чтобы заставить Россию уважать международное право.

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"Следственный изолятор города Ялта - отличное место для содержания российских военных преступников перед специальным трибуналом. Что началось в Крыму, должно там и закончиться. Нет другого пути заставить клептоманов уважать международное право, как суд в месте, где была учреждена современная ООН", - подчеркнул советник главы ОПУ в Twitter в ответ на выпад Медведева.

Освобождение Крыма - что сказал Подоляк

28 ноября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода временно оккупированный Крым уже будет освобожден.

"Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты, там у меня есть свое любимое место, гарантирую вам, что я обязательно включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. Оттуда уже уедут все русские, которые украли наше с вами имущество, потому что суть русского мира – это пугать, грабить, убивать, насиловать, воровать и мародерить", – указал украинский политик.

При этом он отметил, что развязанная РФ война против Украины должна закончиться концом русского мира.

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