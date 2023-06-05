Местные жители отмечают, что беспилотники летели в сторону Москвы.

В России на трассу в Калужской области упали два беспилотника, сообщает губернатор региона Владислав Шапша в Твиттер.

"Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия", - написал он.

Как отмечают российские Телеграм-каналы, по словам жителей поселка Думиничи, вчера вечером они видели в небе объект, похожий на беспилотник самолётного типа, который направлялся в сторону Москвы.

Второй же беспилотник, по словам очевидцев, летел над автодорогой со скоростью 140–150 км/ч по прямой траектории также в сторону Москвы. Местные заметили на нём видеокамеру, подвешенных боеприпасов не было.

Москве в последнее время неспокойно из-за дронов

Самая известная атака произошла 3 мая, беспилотник врезался в купол Сенатского дворца в Кремле, произошел взрыв.

15 мая возле Кремля снова заметили дрон. Также несколькими днями позже в России заявили об якобы очередной атаке дронами по Москве. В лесополосе Калужской области обнаружили обломки беспилотника, но боеприпасов на дроне не было.

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