Объекты в небе зафиксировали местные жители.

В районе Кремля снова заметили дрон. Местные жители запечатлели объект в небе на камеры своих телефонов.

Об этом сообщает ВЧК-ОГПУ со ссылкой на инсайдерские данные о полетах БПЛА над Москвой и Московской областью.

Проект также опубликовал видео, на которых зафиксированы полеты дронов над МКАДом и Кутузовским проспектом. Также заметили дроны в районе Кремля.

Видео дня

"14 мая в 22:42 поступила информация: по городскому телефону позвонила гражданка, которая сообщила, что видела в небе 2 минуты назад огоньки в небе, крестик в небе похож на квадрокоптер и через минуту полетел самолет, оба в сторону Кремля", - отметил источник канала.

Прилегающую к Кремлю территорию обследовали, но беспилотников не обнаружили. Впрочем, уже на следующий день москвичи снова видели беспилотник возле Кремля. 15 мая в 00:02 полицейский заметил в небе над Храмом Василия Блаженного летательный аппарат, ушедший в сторону парка "Зарядье". После обследования территории, прилегающей к Кремлю, беспилотника не обнаружили.

Между тем беспокойно было и в Московской области. Там БПЛА наблюдали за рядом заводов и воинских частей.

Атака на Кремль

В ночь на 3 мая РФ заявила об атаке на Кремль. В сети появлялись видео атаки, на которых можно было увидеть взрыв над куполом Сенатского дворца в Кремле.

Ожидаемо, российская сторона обвинила Украину в попытке убить российского диктатора Владимира Путина, хотя ему не было причинено вреда – в момент взрыва его не было в Кремле.

В Украине причастность к этим ударам отрицали. В частности, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот удар мог быть российской операцией, которую осуществили для оправдания ударов по украинским территориям.

Вас также могут заинтересовать новости: