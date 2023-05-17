Беспилотник якобы не долетел и зацепился за деревья.

В России заявляют о якобы очередной атаке дронами по Москве. Утром российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что в лесополосе возле Тарутино в Калужской области обнаружили обломки беспилотника, но боеприпасов на дроне не было.

Baza сообщает, что БПЛА обнаружил водитель большегруза еще вчера – около 19 часов. Якобы он стал свидетелем громкого взрыва, после которого полетела волна грязи, обломков и веток.

"Беспилотник, упавший в Калужской области, летел на сверхмалой высоте и зацепился за кроны деревьев. … По предварительным данным, БПЛА летел в сторону Москвы", – пишет Telegram-канал.

Видео дня

Источники Baza утверждают, что боеприпасы на дроне все же были.По данным источников, дрон был начинен поражающими элементами – "маленькими шариками". Основную часть беспилотника найти не могут.

Атаки на Кремль - что нужно знать

В начале месяца российские оккупанты заявили, что якобы московский Кремль был атакован беспилотниками. В сети появились видео взрывов над куполом Сенатского дворца в Кремле. В РФ заявили, что в момент предполагаемой атаки российского диктатора Владимира Путина в Кремле не было. Несмотря на это, российская сторона обвинила Украину в попытке убить его.

В начале недели в районе Кремля якобы снова заметили дрон.

Украина продолжает отрицать причастность к этим ударам. Президент Украины Владимир Зеленскийвысказывал мнение, что россияне используют эти атаки для оправдания ударов по украинским территориям и подчеркивал, что Украина бы не скрывала, если бы ударила по Москве.

Вас также могут заинтересовать новости: