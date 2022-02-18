Сейчас Россия сосредоточила возле Украины более 100 тысяч военных.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться выполнения США и НАТО "гарантий безопасности". По крайней мере, сказал он, понятия "пацан сказал – пацан сделал" должны соблюдаться на международном уровне.

Об этом Лавров рассказал в эфире российского пропагандистского телевидения, цитирует ТАСС.

"Повторяю, мы заинтересованы в том, чтобы подробным образом объяснить американским коллегам и всем союзникам по НАТО, что мы не можем довольствоваться обещаниями... Будем добиваться, чтобы все было по-честному. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть такое понятие – "пацан сказал – пацан сделал". По крайней мере," понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - ответил глава МИД России.

Как писал УНИАН, российский посол в Швеции Виктор Татаринцев, комментируя угрозу санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину, сказал: "Извините за язык, но мы срали на все их санкции. У нас уже было так много санкций, и во многом они положительно повлияли на нашу экономику и наше сельское хозяйство".

Угроза нападения РФ на Украину

В настоящее время Россия сосредоточила около Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, Кремль может привлечь к полномасштабному наступлению.

РФ продолжает наращивать наступательные позиции вопреки официальным заявлениям о якобы отведении части армии в места постоянной дислокации.

На фоне напряжения на российско-украинской границе в конце 2021 года Кремль выдвинул "гарантии безопасности", требуя от Запада взять на себя юридические обязательства гарантировать невступление Украины в НАТО.

По мнению российского президента Владимира Путина, дальнейшие перспективы Украины в Альянсе могут помешать нацбезопасности России. Он назвал это "красными линиями" своего государства.

Серия переговоров между Россией и представителями США и НАТО завершилась для Кремля провалом.

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