Глава МИД Украины заявляет, что ультиматумы РФ погрузили Европу в тяжелый кризис безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил требования Российской Федерации к Организации Североатлантического договора (НАТО) не принимать Украину в члены Альянса с заряженным револьвером, который лежит на столе.

Как говорится в стенограмме на сайте МИД Украины, об этом он сказал во время дискуссии "Украина-Франция" во Французском институте международных отношений.

"За последние месяцы Путин стянул, без всякой реальной причины, беспрецедентное количество войск, выдвинул ряд ультиматумов и погрузил Европу в тяжелый кризис в сфере безопасности. Ультиматумы, которые звучат из Кремля уже в виде документов, просто не предусматривают приемлемых решений. Требования брать или не брать какие-то страны в НАТО, убрать войска с территории Альянса являются неприемлемыми. Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер", - заявил Кулеба.

При этом глава МИД не понимает, почему во Франции и других странах демократического мира находятся добровольные помощники, аналитики и эксперты, которые думают, что отказ Украины от НАТО способен умиротворить президента РФ Владимира Путина.

"Эта ложная логика противоречит историческим фактам. И вот только один из них. В 2010 году Украина отказалась от евроатлантических стремлений официально, приняв специальный закон. В начале 2014 года, после четырех лет нейтрального внеблокового статуса, русские танки покатились через нашу государственную границу в Крым и Донбасс, и этот закон, подчеркиваю, действовал. Мы были внеблоковой страной. Не было разговоров о вступлении в НАТО. Поддержка этого курса в Украине не дотягивала до 30%. Но танки все равно покатились. "Зеленые человечки" все равно появились в Крыму. Поэтому есть вопрос. Каким образом нейтральный внеблоковый статус Украины должен сдержать Путина теперь, если он не сдержал его в 2014 году? Ответ очевиден - никак. Вопрос не в нейтральности Украины. Вопрос в стремлениях России", - заявил Кулеба.

"Я думаю, Москва искренне считает, что Запад слабый и разделенный. Что Запад не готов действовать и не имеет видения будущего. Наверное, Россия решила, что сейчас подходящий момент для того, чтобы максимально повысить градус напряжения и требовать уступок, угрожая силой. Единственное, что способно остановить Россию, - это твердость и единство всего демократического мира и всей Европы, неотъемлемой частью которой является Украина", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

18 января 2022 года НАТО передало РФ свои письменные предложения, в которых речь шла о выводе войск из Украины и праве Киева самостоятельно решать вопрос вступления в Альянс.

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