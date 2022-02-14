Сергей Лавров отметил, что ответ Москвы на предложение Запада занял 10 страниц.

Власти Российской Федерации недовольны первой частью ответа США по "гарантиям безопасности". Ответ Москвы на предложение Запада уже сформулирован на 10 страницах.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник, 14 февраля.

По его словам, ответ Вашингтона состоит из двух частей.

"Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение угрожающих нам ударных вооружений и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности", - заявил дипломат.

При этом он указал, что США дали отрицательный ответ по указанным вопросам, что Кремль не удовлетворяет.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что проект ответа Москвы на предложение Вашингтона и Брюсселя по "гарантиям безопасности" уже сформулирован на 10 страницах.

Украины в НАТО - ультиматум России

17 декабря 2021 года российское министерство иностранных дел обнародовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности", в котором РФ предложила НАТО отказаться от принятия Украины и Грузии в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Кроме того, в Кремле захотели, чтобы США не создавали военные базы в странах бывшего СССР, а также не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ.

26 января МИД РФ получило от американского посла Джона Салливана письменный ответ на предложение Москвы о "гарантиях безопасности". При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что США учли позицию Украины в ответе на российское предложение по "гарантиям безопасности".

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