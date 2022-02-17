Россия настаивала на фактическом возвращении НАТО к образцу 1997 года.

Кремль заявил, что Соединенные Штаты не дали конструктивного ответа на ее предложения по "гарантиям безопасности". При отсутствии у США готовности договариваться, Россия может прибегнуть к "военно-техническим" мерам.

Об этом говорится в тексте ответа Москвы на реакцию США по выдвинутым ею в конце 2021 года "гарантиям безопасности", цитирует российский Интерфакс.

"При отсутствии готовности американской стороны договариваться в твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - цитирует агентство текст ответа.

Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО и об отзыве "бухарестской формулы", которая гарантирует Украине и Грузии вступление в Альянс в будущем.

Кроме того, Россия настаивала на отказе в создании военных баз на территории государств, которые когда-то были под оккупацией СССР, и фактическом возвращении НАТО к образцу 1997 года.

Также Москва констатирует, что Вашингтон проигнорировал пакетный характер российских предложений, из которых, по словам российских дипломатов, "умышленно выбраны и искажены удобные темы".

В документе россияне вновь заявили, что никакого наращивание войск у границ Украины "нет": "... поэтому утверждение об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценивать иначе, как попытку оказать давление и обесценивать предложения России по гарантиям безопасности".

Требование США отвести войска от границ Украины МИД РФ назвал "недопустимым".

Угроза нападения РФ на Украину

В настоящее время Россия сосредоточила около Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, Кремль может привлечь к полномасштабному наступлению.

РФ продолжает наращивать наступательные позиции вопреки официальным заявлениям о якобы отведении части армии в места постоянной дислокации.

На фоне напряжения на российско-украинской границе в конце 2021 года Кремль выдвинул "гарантии безопасности", требуя от Запада взять на себя юридические обязательства гарантировать невступление Украины в НАТО.

По мнению российского президента Владимира Путина, дальнейшие перспективы Украины в Альянсе могут помешать нацбезопасности России. Он назвал это "красными линиями" своего государства.

Серия переговоров между Россией и представителями США и НАТО завершилась для Кремля провалом.

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