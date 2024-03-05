Глава партии заявил росСМИ, что к смерти вождя СРСР могли приложиться западные спецслужбы.

В России развивают теорию, что к смерти вождя тоталитарного режима СРСР Йосифа Сталина, которого, по оценкам Bloomberg, пытается превзойти Путин, причастны западные спецслужбы.

Такой "теорией заговора" поделился с пропагандистками РИА Новости глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Он уточнил, что вместе с однопартийцами уже обратился в ФСБ и Генпрокуратуру с требованием расследовать смерть Сталина.

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"Мы обратились в ФСБ и Генеральную прокуратуру России с заявлением проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина", - заявил политик.

Малинкович считает, что на причастность "агентов влияния запада" указывают многочисленные свидетельства людей, живущих в эпоху Сталина.

Отметим, что в России озаботились смертью диктатора в 71-ю годовщину со дня его кончины. Сталин скончался 5 марта 1953 года вследствие кровоизлияния в мозг (оно произошло вечером 1 марта). Врачи полагают, что это случилось на почве гипертонической болезни и атеросклероза.

Путин заполняет Россию памятниками Сталину - какова цель

Ранее украинский историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов оценил, почему Путин буквально заполняет Россию и временно оккупированные территории Украины памятниками Сталину. Их массовое появление стали фиксировать еще в 2104 году на Донбассе, напомнил он.

Алферов говорит, что это часть идеологии современно России. В данном случае Путин пытается выглядеть "хозяйственником", который наводить порядки и объединяет людей. Данный образ Путин перенял у Северной Корее, где вожди также "сплочали" народ подобной символикой.

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