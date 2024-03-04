Одна из причин, по словам историка Александра Алферова, заключается в желании россиян видеть "непрерывность развития их великой Родины".

В целях пропаганды РФ начала массово устанавливать памятники Сталину в начале войны на Донбассе в 2014 году, сказал украинский историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов в эфире телемарафона.

"Количество установки памятников регулируется прямыми указаниями. Ведь концентрация их установки - это 2014 год, в начале войны в Украине, потом после 2015 оно стихает. А сейчас снова возобновляется. Это одна из идеологем диктатуры современной РФ - продемонстрировать некоего "хозяйственника", - пояснил историк.

Он также добавил, что подобный подход использует и Северная Корея для объединения народа вокруг "сильных образов".

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"У Путина своя стратегия - это все у них является компонентом образа власти. Этот культ развивается, он является одним из вспомогательных культов в "русском мире". Это все история диктатора, который пытается манипулировать историей. Потому что в Сталине ничего хорошего нет", - сказал Алферов.

Кроме того, по словам историка, таким образом Путин пытается удовлетворить спрос россиян на величество их народа.

"Сталин, это так конструкция, которая необходима Путину для демонстрации победы над Германией. Победа, которая по их же подсчетам унесла 27 миллионов человек. Культ личности Сталина вводится в нормальное восприятие у народа для того, чтобы они нормально воспринимали этого долговечного кремлевского Путина. Путин отошел от Ленина и ему нужен кто-то, кто продемонстрировал бы силу российской конструкции. Он пытается ухватить какой-то образ", - объясняет Алферов.

Установка памятников Сталину в РФ

В августе прошлого года, российский священник освятил памятник Сталину и нашел "позитив" в репрессиях. Он заявил, что хоть во времена правления Сталина и пострадала церковь, но "благодаря этому у нас есть множество новомучеников".

Ранее журналисты подсчитали, что в масштабах репрессий Путин обошел почти всех советских генсеков, кроме одного - Сталина.

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